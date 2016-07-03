В Одесі розпочалися урочистості до Дня Військово-морських сил України (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія проходить на Морському вокзалі Одеського морпорту.

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Біля причальної стінки вокзалу ошвартовані кораблі ВМС, на верхніх палубах яких у святковій білій формі вишикувався особовий склад. Матроси, мічмани, офіцери рівнялися на прапор ВМС, який урочисто підняли на кораблях. Слідом – піднімали святкові прапори розцвічування.

У церемонії беруть участь міністр оборони України, генерал армії Степан Полторак, виконуючий обов'язки командувача ВМС України генерал-лейтенант Ігор Воронченко, начальник штабу, заступники командувача ВМС, почесні гості – представники місцевого керівництва, громадських організацій, ветерани.

Оркестр ВМС, карбуючи крок, виконав марш. Міністр оборони, представники Генштабу, командування ВМС, почесні гості попрямували до катерів, які стоять поруч. Вони виходять на зовнішній рейд, де пройде традиційна церемонія покладання вінка та квітів на воду - на честь загиблих в роки війни військових і цивільних моряків.

Як повідомляв УНІАН, у сьогоднішніх заходах в Одесі з нагоди Дня Військово-морських сил очікується участь президента України Петра Порошенка