ДТП за участю п'яного начальника відділу "Укрзалізниці": чиновник перебуває в реанімації, біля його палати виставлено охорону

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе сьогодні в коментарі журналістам.

«Ми встановили його місцезнаходження і готові вручити йому підозру, але зараз він знаходиться в лікарні», - сказала вона.

Як повідомляє прес-служба поліції, чиновник знаходиться в реанімаційному відділенні одного з медичних закладів столиці, біля його палати виставлено охорону.

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Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала родина журналіста Левіна, сталася учора, 3 липня, о 19.15 на автодорозі Забір’я-Боярка під Києвом. Водій автомобіля «Audi Q7» виїхав на зустрічну смугу, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем «Dacia» журналіста.

Сьогодні вранці народний депутат, радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що за кермом Audi Q7 перебував у стані алкогольного сп'яніння директор з вантажних перевезень і логістики «Укрзалізниці» Іван Федорко.

При цьому Геращенко зазначив, що Федорко втік із лікарні, де мали проводити «огляд на алкоголь». Він розшукується співробітниками карного розшуку. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

Згодом в «Укрзалізниці» повідомили, що керівник компанії Войцех Бальчун відсторонив Федорка від виконання своїх посадових обов'язків на період з'ясування обставин ДТП.