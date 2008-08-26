Погода на 27-31 серпня

Завтра в Україні буде тепла та суха погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 27 серпня в країні мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, у південній частині 15-20; вдень 22-27°, на півдні до 30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 14-19°.

28-29 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 29 серпня у північних та західних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер західний та південно-західний, 28 серпня на півдні і сході північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°; на півдні вночі 17-22°, на Південному узбережжі Криму до 24°, вдень 30-33°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 11-16°.

30 серпня вночі у західних та північних, а вдень у східних та центральних областях невеликі короткочасні дощі, на решті території, а 31 серпня в Україні без опадів. Температура вночі 9-15°, вдень 16-21°, у південній частині вночі 13-19°, вдень 30 серпня 24-29°, 31 серпня 20-25°.

Завтра у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

У столичній області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

28-29 серпня на Київщині мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 29 серпня місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°; вдень 23-28°.

30 серпня у столичному регіоні невеликий короткочасний дощ, 31 серпня без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 16-21°.