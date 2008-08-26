Ревізори УЄФА в Україні змінюють червоні ліхтарики на зелені

Експерти УЄФА позитивно оцінюють динаміку України у підготовці до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації футболу України за підсумками візиту експертів УЄФА.

“Загальний тон висновків ревізорів Європейського футбольного союзу оптимістичний і обнадійливий. Відзначається, що протягом двох останніх місяців усі українські структури, причетні до процесу підготовки футбольного форуму, провели велику роботу, яка спричинила значні зміни на краще в усіх ключових аспектах. Акцентуючи увагу на наступних кроках у цьому напрямку, експерти УЄФА зазирають у майбутнє − осінь і зиму нинішнього року, 2009-й, аж до літа 2010-го”, - зазначають у ФФУ.

Зокрема, на думку експерта УЄФА з інфраструктури Юргена МЮЛЛЕРА, позитивна динаміка впадає в очі. “У багатьох питаннях червоні попереджувальні ліхтарики змінюються зеленими. Бажаю вам і нам підтримати цей темп, щоб і надалі відзначати успішні віхи просування на шляху до Євро-2012”, - сказав він.

Ю.МЮЛЛЕР також зазначив, що збільшилися державні гарантії по готельних номерах відповідних категорій з 20 тис. до 30 тис. Також, за його словами, до грудня українська сторона має надати УЄФА техніко-економічне обґрунтування альтернативного розміщення гостей Євро-2012. Зокрема, йдеться про круїзні лайнери, які стоятимуть в Одесі.

«Щодо спортивних баз, їх кількість і стан в Україні я можу оцінити як «добре» й «дуже добре», − зазначив Ю.МЮЛЛЕР додавши, що при цьому слід враховувати певні нюанси, адже збірні під час тривалих змагань вимагають на базах дещо інших умов, ніж клуби в процесі їх звичайного функціонування. “Є вимоги до розміщення гравців по номерах і тактичних занять, коли дехто з тренерів бажає зберегти секрети від сторонніх очей», - зауважив він.

Крім того, Ю.МЮЛЛЕР повідомив, що до літа 2010 року буде складений каталог спортивних баз України, придатних не тільки для роботи збірних - учасниць Євро-2012, а й для подальшого використання європейськими командами в підготовчий період сезону. «Це буде ваш вагомий козир у той момент, коли після світової першості в Південно-Африканській Республіці футбольна громадськість переключить свою увагу на підготовку до фіналу-2012. Тож УЄФА пропонує свою допомогу в своєрідному піарі українських баз” − наголосив він.

У свою чергу, експерт з аеропортів Пітер ХЕМПСОН і експерт із питань транспорту Стефано МАНЕЛЛІ також висловили подяку українській стороні за докладені в червні-серпні цього року зусилля. Зокрема П.ХЕМПСОН відзначив істотний прогрес у підготовці аеропортів. «Є чіткий напрямок, усі знають, що треба робити. Дуже важлива роль держави, яка взяла питання аеропортів під суворий контроль. Якщо вдасться зберегти досягнутий баланс, я впевнений, роботи будуть виконані в повному обсязі й у необхідні терміни», – зазначив він.

С.МАНЕЛІ зауважив, що місцеві власті приймаючих міст підтвердили гарантії щодо транспортної інфраструктури й деталізували плани її розбудови.

“Накреслені проекти важливі не тільки для Євро-2012, а й для майбутнього всієї України. На нинішньому етапі важливо визначити пріоритети, на яких треба буде сконцентруватися у найближчому майбутньому», - сказав експерт УЄФА.