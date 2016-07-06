Під Івано-Франківськом згорів дерев'яний храм УГКЦ, що був пам'яткою архітектури (фото)

09:52, 06 липня 2016
Суспільство
2324 0

У селі Черніїв Тисменицького району Івано-Франківської області згорів храм Української греко-католицької церкви.

dsns.gov.ua

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, 6 липня о 5:54 у приміщенні дерев'яної церкви Cвятого Миколая виникла пожежа на площі близько 400 квадратних метрів.

Читайте такожУ Львівській області на Різдво вщент згоріла сторічна церква (фото)

До гасіння пожежі залучалося 9 пожежних автоцистерн, пожежна автодрабина, пожежно-насосна станція та 1 рукавний автомобіль.

О 7:20 пожежу було локалізовано, о 8:50 - ліквідовано.

Церква Святого Миколая в Чернієві була побудована в 1842 році, мала статус пам'ятки архітектури місцевого значення.

dsns.gov.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter