У Ялті з'явився "пам'ятник блекауту" (фото)
Пам'ятник енергоблокаді окупованого Криму, яка призвела до знеструмлення півострова в листопаді минулого року, відкрили у Ялті.
Про це заявив "глава" так званої Ялтинської міської ради Валерій Косарєв, передає РІА Новости.
Пам'ятник виготовлений з металу і являє собою композицію з двох великих лампочок.
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"Пам'ятник блекауту запропонував встановити один з ялтинських підприємців, а міська рада і адміністрація підтримали. Дві великі лампочки вночі підсвічуються. Пам'ятник офіційно відкрито", — сказав Косарєв.
За його словами, цей пам'ятник стане символом того, що енергоблокада залишилася в минулому.
Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2015 року в окупований Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження, ймовірно, в результаті вибуху, електроопори в Херсонській області.