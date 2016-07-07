У Ялті з'явився "пам'ятник блекауту" (фото)

Про це заявив "глава" так званої Ялтинської міської ради Валерій Косарєв, передає РІА Новости.

Пам'ятник виготовлений з металу і являє собою композицію з двох великих лампочок.

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"Пам'ятник блекауту запропонував встановити один з ялтинських підприємців, а міська рада і адміністрація підтримали. Дві великі лампочки вночі підсвічуються. Пам'ятник офіційно відкрито", — сказав Косарєв.

За його словами, цей пам'ятник стане символом того, що енергоблокада залишилася в минулому.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2015 року в окупований Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження, ймовірно, в результаті вибуху, електроопори в Херсонській області.