На Прикарпатті закрили 62 нелегальні пилорами

У Верховинському районі Івано-Франківської області закрили 62 лісопилорами, що працювали нелегально.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Верховинської райдержадміністрації Петро КЕРМОЩУК.

П.КЕРМОЩУК наголосив, що власники цих пилорам не мали дозволів на роботу, оренду земельної ділянки, законне використання електроенергії.

Керівник району також стурбований тим, що на таких пилорамах розпилювали незаконно зрубані дерева.

Загалом у Верховинському районі працює 182 пилорами.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, міліція виставила 11 постів в чотирьох гірських районах Прикарпаття: Долинському, Косівському, Надвірнянському і Рожнятівському, тобто на тих дорогах, звідки зазвичай вивозять деревину. Правоохоронці перевіряють автомобілі, що перевозять деревину.

Як повідомляв УНІАН, глава держави Віктор ЮЩЕНКО неодноразово наголошував, що необхідно унеможливити несанкціоновану вирубку лісу.

19 серпня на засіданні Ради національної безпеки та оборони Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив компетентним органам протягом 30 днів вивчити питання відмови від промислової вирубки лісу.