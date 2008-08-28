Росія не відмовиться від співпраці з Україною в авіавиробництві

Росія не відмовиться від співпраці з Україною в галузі авіабудування і, насамперед, це стосується ВАТ “Мотор Сич”, не зважаючи на зроблені раніше заяви про можливе скорочення подібної співпраці.

Про це заявила УНІАН аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Інна ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

На її думку, Росія сьогодні не зможе так просто відмовитися від на двигунів, які виготовляються на «Мотор Сич», і замінити їх якимись іншими, оскільки пошук нового партнера чи налагодження свого виробництва, у разі відмови від вертолітних двигунів «Мотор Січ», відкине Росію назад на три роки.

До того ж І.ПЕРЕПЕЛИЦЯ вважає малоймовірним будівництво Росією нового заводу у зв`язку з терміном запуску такого виробництва, а також з чималими витратами на його спорудження (близько півмільярда доларів).

За словами експерта, заміна українських двигунів двигунами інших виробників дуже невигідна Росії, оскільки ціни на аналогічну продукцію за кордоном вище на 20%.

До того ж, за інформацією І.ПЕРЕПЕЛИЦІ, "Мотор Січ" збирає свої двигуни на основі російських комплектуючих, тому будь-які дії щодо скорочення співпраці, насамперед, позначаться негативно на російських виробниках.

"Мотор Січ" - це унікальна компанія, на яку необхідно дивитися в довгостроковій перспективі, це стосується і її акцій», - зазначила аналітик.

Нагадаємо, раніше Росія не раз заявляла про можливість скорочення своєї співпраці з Україною в авіабудуванні, зокрема і з «Мотор Січ».

ВАТ "Мотор Січ" об`єднує вісім машинобудівних заводів. Займається виробництвом, випробуванням, ремонтом і технічним обслуговуванням 55 типів авіадвигунів для 61 типу літаків і вертольотів. На підприємстві виготовляють ракетні двигуни і двигуни для безпілотних літальних апаратів, газотурбінні установки.