В окупованому Криму без електроенергії залишилися понад 3,6 тисяч осіб

В анексованому Криму в неділю 10 липня відключено електропостачання в населених пунктах Сакського району.

Як повідомили в прес-службі МНС Криму, без електрики залишилися село Тунельне, Штормове і частково Уютне.

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В результаті аварії без світла залишилися 3609 людей, передають «Крим.Реалії».

У відомстві стверджують, що системи життєзабезпечення працюють в штатному режимі.

У ніч на 10 липня частина Севастополя було знеструмлено через аварію на енергомережі.

30 грудня 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз ЛЕП, за якою передавалося в Крим до 250 мегават, відновлена, проте електроенергія в Крим не подається, оскільки закінчилася дія контракту з постачання електрики на півострів, який з початку 2014 року анексований Росією.

Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».