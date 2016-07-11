У Дніпрі на будівництві метро розікрали більше 2 мільйонів бюджетних коштів
Співробітники СБУ спільно з поліцією викрили у Дніпрі схему розтрати понад 2 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю насосного обладнання для метрополітену.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, правоохоронці встановили, що у квітні 2015 року керівництво акціонерного товариства, яке здійснює будівельні роботи у дніпровському метрополітені, перерахувало кошти на рахунок приватного підприємства для закупівлі насосного обладнання.
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«Понад 2 млн грн комерсанти отримали з обласного бюджету області. Потім організатори перерахували кошти на фіктивні підприємства, а метрополітену поставили старе обладнання», - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків за місцями проживання та роботи зловмисників правоохоронцями вилучено фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних суб’єктів господарювання, "чорну бухгалтерію" та комп’ютерну техніку з системами клієнт-банк, які доводять здійснення нелегальних оборудок, зазначили в СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Триває досудове слідство.