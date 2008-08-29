На хутор Герсиванівський під Лозовою вибухами закинуло 10 снарядів

Станом на 18.00 29 серпня на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України все ще спостерігаються поодинокі спонтанні вибухи, які не виходять за межі арсеналу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, до військовослужбовців Збройних Сил України і рятувальників МНС надійшли звернення мешканців хутору Герсиванівський, розташованого неподалік арсеналу, про виявлення 10 боєприпасів у житлових зонах. На місце виявлення вибухонебезпечних предметів виїхали групи розмінування.

Також триває підготовка до евакуації з парку і технічної території 61-го арсеналу 34 одиниць техніки.

Військовими лікарями мобільного госпіталю, розташованого у школі №8 міста Лозова, протягом сьогоднішнього дня був здійснений амбулаторний прийом 34 місцевих мешканців і 26 військовослужбовців.

Місцевими органами влади розпочато оцінку обсягів завданої шкоди об’єктам, що розташовані у сфері їх управління та у приватній власності.

За добу постраждалих серед військових і цивільного населення не виявлено.

Загалом в районі надзвичайної події сконцентровано 1 тис. 613 осіб з МНС, МВС, Міноборони, а також 188 одиниць техніки. Це, зокрема, 452 військовослужбовця Збройних Сил України, 292 рятувальника МНС і 875 працівників МВС України.

З метою ефективного виконання заходів з ліквідації пожежі було здійснено розподіл сил та засобів по групах. Зокрема, у групі пожежегасіння сконцентровано 5 пожежних танків ГПМ-54 і пожежний потяг, які перебувають в готовності до застосування. До групи розмінування входять 12 пересувних підрозділів розмінування, а у групі проведення земляних робіт сконцентровано 3 інженерних машини розгородження.

З метою недопущення сторонніх осіб виставлено 26 блокпостів у 5-ти та 3-кілометровій зонах зі складу військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України і 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади 6-го армійського корпусу.