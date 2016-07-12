На Львівщині до семи зросла кількість госпіталізованих з отруєнням працівників підприємства

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 08:00 12 липня в інфекційному відділенні Новояворівської районної лікарні на стаціонарному лікуванні перебувають 7 працівників підприємства, у яких діагностовано гостру кишкову інфекцію.

Всі постраждалі відчули погіршення самопочуття після організованого харчування на роботі під час обідньої перерви. Пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості. Причина отруєння працівників підприємства встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня до інфекційного відділення Новояворівської районної лікарні було госпіталізовано чотирьох працівників підприємства із симптомами гострої кишкової інфекції. Потерпілі – жителі Яворівського району віком 35-51 рік.

За фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу ("порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням").