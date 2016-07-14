"Ну хоч скільки, брат!": очевидці зняли на відео "працю" дорожніх аферистів і розповіли про схему "розводу"

Відеозапис опубліковано на сторінці поліції Чернігова в Facebook.

"Нібито просять надати технічну допомогу. Ну типу там масло витікло або бензин скінчився, або ще якусь ліву поломку вигадують. Ти зупиняєшся, звичайно у тебе масла немає, ти не бензовоз, а з іномарки злити бензин не вийде, тягнути 2-3 машини відразу не можеш, а одну на мотузці вони не відпустять. Тоді вони просять грошей "ну хоч скільки, брат!", - йдеться в описі до відео.

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Водієві в рахунок оплати за фінансову допомогу пропонують печатку або ланцюг нібито золотий, а насправді мідний. При цьому аферисти заявляють, що коштує ця біжутерія 25 000 - 35 000, але вони так втомилися, що віддають тобі цю "річ" за 2 000 - 3 000.

"Даючи їм 2 000, ти світиш лопатник і вони під виглядом дорогої вартості тієї речі і волаючи до твоєї совісті починають витягати у тебе все, поки ти не отямишся. Як правило, мізки у людей вмикаються, вже коли гаманець порожній або ти вже від'їхав на пристойну відстань", - йдеться в пості.

У той же час на самому відео водії коментують ситуацію і розповідають, що злочинців нібито "кришує" поліція, і після скарг на 102 такі аферисти змінюють "дислокацію". Очевидець на відео дзвонить в поліцію і розповідає про "циган" на дорозі, але, судячи з розмови, диспетчера більше цікавить особистість того, хто подзвонив, ніж сама ситуація на дорозі.

У десятках коментарів під роликом користувачі розповідають про досвід спілкування з такими аферистами.

"Під Одесою під м. Південний минулого літа, з болгарськими номерами стояли, кілька машин. Зупиняли машини, стоячи прямо на смузі, об'їхати не реально було. Зупинився. Почали відразу благати купити золото. Так вони ще виїхати не давали. Благо, у мене зріст 197 см і 140 кг, вийшов би ... не замислюючись. Відійшли в сторону від моєї машини неохоче, я послав на ... і поїхав", - поділився один з користувачів.