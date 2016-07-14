Нардеп з "Опоблоку" показав непристойний жест журналістам у Раді (фото, відео)

20:06, 14 липня 2016
Суспільство
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Нардеп від "Опоблоку" Євген Балицький під час голосування показав середній палець журналістам, які його знімали.

Скриншот

Про це повідомили у громадській організації "Чесно".

"Кнопкодав від "Опозиційного блоку" Євген Балицький, екс-регіонал і член міжфракційного об'єднання "За мир та стабільність" показує нашому кореспонденту середній палець прямо під час голосування", - йдеться у повідомленні.

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В організації сподіваються, що цей випадок прокоментує реламентний комітет.

 

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