Пропуск через кордон з Угорщиною у пункті «Чоп-Захонь» обмежили

11:39, 02 вересня 2008
Суспільство
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Почали ремонтувати міст

Обмежено пропуск через кордон з Угорщиною у пункті «Чоп-Захонь».

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, Головний правоохоронний Департамент Республіканського управління поліції Угорщини поінформував Держприкордонслужбу України про початок реконструкції моста через річку Тиса з 1 вересня.

У зв’язку з цим пропуск через державний кордон в перепускному пункті «Чоп-Захонь» (Закарпатська область) буде обмежено. Роботи планується здійснювати в чотири етапи до 15 червня 2009 року.

Крім цього, Посольство Словацької республіки в Україні поінформувало про наміри словацької сторони розпочати реконструкцію пункту пропуску «Убля» з 10 вересня по 10 грудня нинішнього року. Для цього, ймовірно, буде повністю закрито на вказаний період пункт пропуску «Малий Березний - Убля» (Закарпатська область), про що Державна прикордонна служба поінформує додатково.

Держприкордонслужба рекомендує громадянам, туроператорам та автоперевізникам врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок.

 

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