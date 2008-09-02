Пожежа з вибухами у арсеналі під Лозовою почалася із купи сміття?

Причиною виникнення пожежі на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України могло стати загорання смітника на території військової частини А0829, де розміщений арсенал.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Територіального управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Харківській області, такого попереднього висновку дійшла комісія Держгірпромнагляду, що була створена за дорученням Кабінету міністрів України і здійснює розслідування причин виникнення пожежі у в/ч А0829.

За даними прес-служби, напередодні комісія провела опитування свідків та взяла пояснення у керівників агропідприємств, землі яких межують зі складом, та посадових осіб підприємств газового та водопровідного господарства Лозової. Встановлено, що на полях, прилеглих до арсеналу, зернові культури не росли, на цих землях посіяні технічні культури, які ще перебувають у періоді вегетації і є пожежобезпечними. Працівники комунальних підприємств вогняні роботи на території військової частини не проводили.

Виходячи з цих даних, комісія вважає, що зовнішня територія, прилегла до військової частини, не могла бути причиною виникнення пожежі на арсеналі. Спираючись на покази свідків події, попереднє розслідування вважає, що найвірогіднішим місцем виникнення пожежі могло бути звалище сміття господарчо-побутових відходів на території військової частин.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України у Харківській області виникла 27 серпня 2008 р. близько 16.00. Вогонь спричинив вибухи боєприпасів. Станом на 2 вересня пожежу ліквідовано. За оперативною інформацією, в результаті НП ніхто не постраждав. Значна частина мешканців 5-кілометрової зони була евакуйована. Піротехніки продовжують розчищати прилеглу до арсеналу територію від боєприпасів та їх уламків.