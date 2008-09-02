Рух на Хрещатику обмежать з 7 вересня до 15 грудня

З 7 вересня по 15 грудня цього року буде обмежено рух транспорту на центральній вулиці столиці - Хрещатику.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 29 серпня ц.р., текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Відповідно до документу, закриття проїзду пов’язано із запланованими інженерно-геологічними вишукуваннями на Європейській площі для здіснення її реконструкції.

При інженерно-геологічних вишукуваннях в місцях виконання робіт дозволено закривати територію не більше 14 м вздовж проїзної частини або тротуарів та 4 м території поперек проїзної частини або тротуарів. Обмеження руху здійснюватиметься з 11.00 до 15.00.

Роботи з вишукувань буде здійснювати Українське головне орендне підприємство по інженерним та екологічним розвідуванням для будівництва “Укрбудрозвідування” за замовленням “Київавтодор”.

Як повідомляв УНІАН, реконструкція Європейської площі передбачає, зокрема, будівництво комплексу нежилих приміщень для розміщення об’єктів обслуговування населення, підземного паркінгу, підземних пішохідних переходів і офісно-готельного комплексу “Столичний”.