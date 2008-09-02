У Москві лякають Київ газом по 400 доларів, але Росія - ні при чому

Після переходу на поставки середньоазіатського газу до Росії за європейськими цінами вартість газу, що експортується до України, може зрости до 400 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомляє Газета.ru, таку думку висловив у прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы» заступник голови Державної думи Росії, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

Він визнав, що таке зростання ціни на газ може стати «серйозною проблемою» для української економіки.

«Але це не наш газ, це середньоазіатські країни готові відпускати його тільки за європейськими цінами», - наголосив В.ЯЗЄВ. При цьому він зазначив, що «російським споживачам такий дорогий газ не надходить».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після двосторонніх переговорів у Ташкенті глави уряду РФ Володимира ПУТІНА і Президента Узбекистану Ісламу КАРІМОВА, прем`єр РФ заявив, що РФ і Узбекистан домовилися про придбання Росією узбецького газу за "європейською формулою утворення ціни".

В.ПУТІН назвав цю подію "надзвичайно важливою", зазначивши, що застосовуватиметься "європейська формула утворення ціни".

Нагадаємо, в липні ц.р. «Газпром» і Туркменістан підписали угоду про ринкові принципи ціноутворення на туркменський газ.

У червні Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції в Санкт-Петербурзі заявив, що Україна хоче приєднатися до газових переговорів між Росією і країнами Середньої Азії.

Президент України зазначив, що під час зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ запропонував, щоб представники НАК «Нафтогаз України» разом із посадовцями «Газпрому» провели переговори з постачальниками середньоазіатського газу в рамках визначення балансу поставок газу на 2009 рік.

«Ми домовилися про такі механізми», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Коментуючи можливість підвищення ціни на газ для України з боку Росії, Президент України сказав, що не може говорити про ціну на газ, доки не проведено відповідні переговори.

Водночас він зазначив, що Україна зацікавлена в зрозумілих відносинах у галузі газопостачання, а також і щодо транзиту газу через свою територію.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» в травні заявила, що хотіла б бачити європейську ціну на газ для України через п`ять років, а на перехідній період закріпити в контракті фіксовану індексацію ціни від діючої в 2008 році 179,5 дол. за тис. куб. м. Крім того, компанія заявила, що уряд України ставить перед НАК «Нафтогаз України» завдання домовитися з «Газпромом» про укладення довгострокових контрактів на постачання і транзит газу.

Ціна поставки газу до України в 2008 році зросла до 179,5 дол. за тис. куб. м порівняно з 130 дол. за тис. куб. м в 2007 році і 95 дол. за тис. куб. м в 2006 році. При цьому ставка транзиту була збільшена з 2008 року з 1,6 до 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.