В Ялті УБОЗ затримав 28 злодіїв у законі

17:33, 02 вересня 2008
Суспільство
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Сходку зірвали

 Днями співробітники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали в Ялті 28 “злодіїв у законі”, які зібрались на свою “сходку”.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

За інформацією співрозмовника агентства, серед затриманих громадяни Росії та України, в тому числі відомий в Україні “злодій в законі” на прізвисько Юра Сумской. Саме під приводом святкування дня народження останнього в Ялті відбулася “сходка” злодіїв.

Як наголосили в ГУБОЗ, у одного із затриманих було вилучено посвідчення “радник з питань економічної безпеки координаційного центру Асоціації ділового співробітництва із Секретаріатом Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України”.

Це посвідчення було підписано особою, яка має високе офіцерське посадове звання.

 

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