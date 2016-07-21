Прощання з Шереметом пройде завтра в Києві, поховають журналіста у Мінську

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналіст білоруського телеканалу "Белсат" Світлана Калінкіна.

"Інформація щодо похорону від мами Павла. Завтра буде прощання в Києві. Увечері літаком Пашу привезуть до Мінська, до храму Всіх святих. Похорон в суботу", - повідомила Калінкіна.

Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було.

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Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. Правоохоронці розглядають 4 основні версії: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації в країні); замах на Притулу.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".