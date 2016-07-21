У дніпровський госпіталь за два дні доставили п'ятьох поранених бійців АТО

Лікарі дніпровської лікарні імені Мечникова говорять, що потік поранених із зони АТО в останні місяці сильно збільшився. Про це з посиланням на місцевий "34 канал" повідомляє видання 056.ua.

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Тільки за 19 і 20 липня до лікарні доставили п'ять бійців, які отримали поранення в зоні АТО. У двох з них ампутовані ноги і руки, але, не дивлячись на травми, бійці бажають служити батьківщині.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО п'ятеро військових Збройних сил України отримали поранення. У штабі АТО кажуть, що кількість обстрілів бойовиків не зменшується.