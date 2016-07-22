Масове отруєння шаурмою в Ізмаїлі: кількість постраждалих зросла до 76 осіб

Кількість постраждалих від отруєнь шаурмою в Ізмаїлі, за станом на сьогоднішній ранок досягла 76 осіб. З цього числа 61 дорослий та 15 дітей.

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Про це в прямому ефірі "112 Україна" повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

"Проводиться велика кампанія, щоб виявити всіх, хто вживав фаст-фуд, а саме шаурму 18-19 липня до середини дня. Інкубаційний період бактерії в організмі людини від 6 годин до 3-х днів. Сподіваємося всі, хто їв, потраплять сьогодні в лікарню. Після цієї дати люди вже не повинні потрапляти", - Абрамченко.

Мова йде про збудника захворювання - Salmonella blegdam, який був виявлений на підставі лабораторних досліджень у 15 осіб.

Також, Абрамченко уточнив, що комісія по ТБ та НС проводить перевірки всіх торгових точок, які торгують фаст-фудом в Ізмаїлі. Мер нагадав, що в Україні зараз діє мораторій на перевірки. Точка First Food, в якій постраждалі отруїлися, вже закрита.

Під час проведення епідрозслідування, в кафе "First Food" було встановлено відсутність документації, що підтверджують безпеку і якість харчових продуктів, недотримання умов при їх зберіганні, відсутність гарячої проточної води, відсутність дезинфекційних засобів, порушення правил особистої гігієни, повідомила Держспоживслужба в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння шаурмою в Ізмаїлі.