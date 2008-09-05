Збільшення акцизного збору на пиво майже не позначиться на ціні вроздріб

Збільшення 2009 року акцизного збору на пиво майже не відобразиться на вартості цього продукту для покупців.

Таку думку висловила в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН начальник аналітичного відділу консалтингового агентства «ААА» Марія КОЛЕСНИК.

За її словами, вартість літра пива для покупців виросте на копійки.

Водночас, як зазначає експерт, в Україні майже не залишилося дрібних гравців на ринку пива (90% ринку – великі підприємства), але саме на них більшою мірою позначиться збільшення акцизу. Загалом темпи зростання пивної галузі в Україні знижуються внаслідок зменшення доходів населення, вважає М.КОЛЕСНИК.

«На лікеро-горілчаний ринок збільшення акцизу вплине менше, порівняно зі вступом країни до Світової організації торгівлі», - додала експерт.

М.КОЛЕСНИК упевнена, що Верховна Рада України прийме пропонований ДПАУ законопроект про збільшення акцизного збору 2009 року на спирт, лікеро-горілчану продукцію та пиво.

Як повідомляв УНІАН, у Верховну Раду внесено на розгляд законопроект про поетапне підвищення наступного року акцизного збору на спирт, лікеро-горілчану продукцію та пиво.

Згідно із законопроектом, з 1 січня і 30 червня 2009 р. планується збільшити ставки акцизного збору на спирт етиловий і лікеро-горілчані вироби з 21,5 до 27 грн. за літр 100-процентного спирту, на пиво – з 0,31 до 0,39 грн. за літр. З 1 липня 2009 р. планується встановити ставку на спирт етиловий і лікеро-горілчані вироби 34 грн. за літр 100-процентного спирту, на пиво – 0,49 грн. за літр.