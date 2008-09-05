Збільшення акцизного збору на пиво майже не позначиться на ціні вроздріб
"Дрібних гравців" майже не залишилося
Збільшення 2009 року акцизного збору на пиво майже не відобразиться на вартості цього продукту для покупців.
Таку думку висловила в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН начальник аналітичного відділу консалтингового агентства «ААА» Марія КОЛЕСНИК.
За її словами, вартість літра пива для покупців виросте на копійки.
Водночас, як зазначає експерт, в Україні майже не залишилося дрібних гравців на ринку пива (90% ринку – великі підприємства), але саме на них більшою мірою позначиться збільшення акцизу. Загалом темпи зростання пивної галузі в Україні знижуються внаслідок зменшення доходів населення, вважає М.КОЛЕСНИК.
«На лікеро-горілчаний ринок збільшення акцизу вплине менше, порівняно зі вступом країни до Світової організації торгівлі», - додала експерт.
М.КОЛЕСНИК упевнена, що Верховна Рада України прийме пропонований ДПАУ законопроект про збільшення акцизного збору 2009 року на спирт, лікеро-горілчану продукцію та пиво.
Як повідомляв УНІАН, у Верховну Раду внесено на розгляд законопроект про поетапне підвищення наступного року акцизного збору на спирт, лікеро-горілчану продукцію та пиво.
Згідно із законопроектом, з 1 січня і 30 червня 2009 р. планується збільшити ставки акцизного збору на спирт етиловий і лікеро-горілчані вироби з 21,5 до 27 грн. за літр 100-процентного спирту, на пиво – з 0,31 до 0,39 грн. за літр. З 1 липня 2009 р. планується встановити ставку на спирт етиловий і лікеро-горілчані вироби 34 грн. за літр 100-процентного спирту, на пиво – 0,49 грн. за літр.