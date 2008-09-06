Конфлікт на Кавказі негативно впливатиме на інвестиції в Україні

Конфлікт на Кавказі негативно впливатиме на інвестиційний клімат в Україні.

Таку думку висловив співголова Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України Сергій ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«У мене було багато зустрічей з іноземними інвесторами. Питання Грузії постійно стоїть. Є стурбованість. Я можу сказати, що це впливатиме негативно на привабливість інвестицій в Україну, - сказав С.ТІГІПКО. - Я вважаю, що політики мають зробити все, щоб Україна не була втягнута в цей конфлікт. Я вважаю, що політики мають зробити все, щоб ми зберегли для себе ринки збуту в Росії, ринки збуту в ЄС і ринки збуту в Грузії».

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, чистий приріст прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну в січні-червні 2008 року становив 6 млрд. 918,1 млн. дол., що майже в 2,7 разу більше, аніж за аналогічний період 2007 року.

Станом на 1 липня 2008 року загальний обсяг ПІІ до України становив майже 36,5 млрд. дол., що на 23,4% більше обсягу інвестицій на початок 2008 року.

Обсяг ПІІ на одного жителя України в першому півріччі 2008 року становив 786,8 дол.