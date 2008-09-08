Іран не виключає надлишку нафти на ринку в 2009 р.

Іран не виключає надмірної пропозиції нафти на ринку в 2009 р., заявив іранським офіційним ЗМІ керівник Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) від Ірану Мохаммад Алі Хатібі. За його словами, поточний рівень видобутку картелю становить 32,6-32,8 млн. барелів за добу. Якщо ці параметри збережуться, ОПЕК створить на ринку надмірну пропозицію, що у свою чергу потягне подальше зниження світових цін на нафту, сказав М.А.Хатібі.

Чиновник також висловив думку, що ціни на чорне золото не спустяться нижче 80 дол./бар., оскільки така собівартість видобутку нафти на деяких нових родовищах, передає Reuters.

9 вересня у Відні відбудеться чергове засідання ОПЕК, на якому буде ухвалено рішення щодо цільових квот нафтовидобутку країн картелю. Іран і Венесуела закликають до зниження квот, називаючи нижньою межею прийнятних цін на нафту 100 дол. за баррель. Натомість таке рішення виявиться політично невигідним для союзників Сполучених Штатів в картелі - головним чином Саудівської Аравії.

У липні 2008 р. ціни на чорне золото досягли абсолютного піку в 147 дол./бар. Проте в останню торгову сесію 5 вересня вартість ф`ючерсів нафти на Нью-йоркській товарно-сировинній біржі (NYMEX) спустилася до 106,23 дол.

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