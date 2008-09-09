У Києві з'явився автобус з кондиціонером

Сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ презентував 21 новий сучасний автобус і тролейбус.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, це автобуси європейського зразка: комфортабельні «Богдани», ЛАЗи та МАЗи. Серед них один автобус, який, окрім супутникової системи навігації та відеокамери, оснащений і кондиціонером. Автобус пройшов тестування мікроклімату, наступного сезону столична влада придбає 100 автобусів з кондиціонерами.

Як повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, 12 автобусів сьогодні вирушають на новий експрес-маршрут «вул. Смілянська – площа Льва Толстого». На 10 нових тролейбусів збільшиться рухомий склад маршрутів № 8 і № 17, які тепер подовжено і вони прямуватимуть до площі Льва Толстого.

До кінця автопарк столичного комунального транспорту збільшиться на 500 автобусів, зокрема, 200 одиниць уже придбано, а 300 буде закуплено до кінця року.

До кінця наступного року планується повністю прибрати маршрутки з міста.

Столична влада розробила нові умови конкурсу для перевізників. Згідно з новими вимогами, термін експлуатації транспортних засобів, що функціонуватимуть на маршрутах громадського транспорту, не має перевищувати 5 років, а самі автомобілі повинні будуть обладнані кондиціонерами, відеокамерами і навігаційними системами та мати місця для 21 пасажира. Крім того, екологічні норми двигунів відповідатимуть стандарту не нижче «Євро-2», а від водія вимагатиметься відкрита категорія «Д» і страхування.