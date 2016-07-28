Загибель чотирьох нацгвардійців біля Ради: ГПУ затвердила обвинувальний акт

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень біля Верховної Ради України затверджено обвинувальний акт за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України», - зазначається у повідомленні.

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Розслідування вказаного кримінального провадження здійснювалось Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Після вручення 15 підозрюваним та їх захисникам обвинувального акту, він направлений до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля ВР сталися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

Підозри у кримінальному провадженні щодо подій 31 серпня біля Верховної Ради оголосили членам ВО «Свобода» Юрію Сиротюку, Едуарду Леонову, Ігорю Швайці та іншим.

За підозрою у застосуванні тоді гранати затримали колишнього бійця батальйону спецпризначення “Січ” МВС України Ігоря Гуменюка.