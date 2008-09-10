Медведєв не зміг зупинити обвал на фондовому ринку Росії

Не зважаючи на сьогоднішню заяву президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА про недооцінку російських компаній на фондовому ринку Росії продовжився обвал. Як повідомляє сайт Московської міжбанківської валютної біржі, індекс ММВБ станом на 16:26 мск знизився на 6,44 % до 1 083,50 пунктів. Індекс РТС знизився станом на 16:33 мск на 5,79 % - до 1 314,35 пунктів.

Як повідомляли сьогодні російськими ЗМІ, президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що ряд російських компаній і активів недооцінений і є потенціал зростання. Президент Росії висловив упевненість, що російський ринок "прийде до тих показників, які були на початку цього року". "У всякому випадку, я вважаю, що це в силах уряду", - сказав Д.Медведєв, додавши, що дана проблема обговорюватиметься 11 вересня на нараді щодо створення міжнародного фінансового центру.

Відразу після цієї заяви ряд російських ЗМІ повідомив про нібито зростання російського ринку.