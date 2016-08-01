"Нас держат без воды": у Росії робочі лісопильні просять звільнити їх з рабства

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу главку МВС регіону.

У поліції пояснили, що житель підмосковного Серпухова знайшов у будматеріалах, які були доставлені з одного з підприємств міста Братська Іркутської області, записку "Памогите! Нас держат без воды и паспорты. Тут нас много. Албек" (орфографія збережена – Ред.). Чоловік повідомив про свою знахідку у правоохоронні органи.

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"Проводиться перевірка, встановлюються всі обставини. Ми повинні зрозуміти, де у принципі розташована зазначена лісопильня і чи на території Іркутської області це підприємство", — повідомив співрозмовник видання.

Раніше УНІАН повідомляв, що майже 46 млн людей у 167 країнах світу живуть у сучасному рабстві, як свідчать результати дослідження Global Slavery Index фонду Walk Free Foundation.