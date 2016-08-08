Дві третини українців вважають англійську найкориснішою мовою для вивчення - опитування

Про це йдеться у результатах опитання, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення аналітичного центру RATING Pro

На питання "Які дві мови, крім рідної, Вам було б найкорисніше знати для самовдосконалення i розвитку?", 66% віддали перевагу англійській. На друге місце українці поставили німецьку (17%). Далі йдуть російська (14%), польська (10%), французька (7%) та італійська (4%) мови.

Знання англійської вважається найкориснішим у всіх регіонах країни. Найбільший відсоток - на Заході (78%), далі – Центр (68%), Південь (62%) та Схід (52%). Кожен четвертний опитаний на Сході (що вдвічі більше, ніж у решті регіонів) вважає, що знання будь-якої іншої мови, крім рідної, не є корисним.

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Знання німецької та польської мов частіше вважається найкориснішим на заході України, російської – на півдні.

Англійська мова знаходить найбільшу підтримку серед респондентів з вищим рівнем освіти та доходів, а також серед молоді та людей середнього віку. Україномовні респонденти вважають знання англійської корисним частіше (70%), ніж російськомовні (57%). Респонденти, які підтримують вступ України до ЄС, вважають знання англійської корисним значно частіше (78%), ніж ті, які підтримують інтеграцію до Митного союзу (49%).

85% респондентів вважають, що дітям для їх майбутнього корисніше буде вивчати саме англійську мову, а 29% вважають, що німецьку. Далі йдуть російська (14%), польська (11%) та французька (10%) мови.

При цьому 40% опитаних вважають, що діти повинні починати вивчати іноземну мову у дошкільному віці (20% - у 3-4 роки, 20% - у 5-6 років), третина – з першого класу, 16% – з третього класу, 2% – у старших класах. І тільки 1% вважає, що обов’язкове вивчення іноземної мови не потрібне. Зазначається, що чим молодші респонденти та чим вищий рівень їх освіти, тим більше вони підтримують тезу, що діти повинні починати вивчати іноземну мову вже у дошкільному віці.

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Серед основних переваг вивчення іноземної мови більшість опитаних виділили можливість працювати в іншій державі (57%), отримати кращу роботу в Україні (49%), навчатися в іншій державі (47%), для використання мови на роботі (37%) чи на відпочинку закордоном (31%).

За результатами суб’єктивних оцінок рівня володіння мовами, середній Індекс володіння українською мовою становить 2,5 бали (де 3 - "дуже добре", 2 - "добре", 1 - "початковий рівень", 0 - "не знаю"), російською – 2,3 бали, англійською – 0,6 бали, німецькою – 0,2 бали. При цьому на "дуже добре" оцінили власний рівень володіння англійською близько 1% опитаних, на "добре" – 10%, "початковий рівень" - 35%.

При цьому більшість з тих, хто оцінив свій рівень володіння англійською як "початковий", взагалі ніде її не використовують (60%), тоді як більшість з тих, хто оцінив свій рівень на "дуже добре" або "добре", використовують англійську в інтернеті, рідше – для перегляду фільмів, читання преси, книжок.

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Опитування було проведене 21-28 червня 2016 року, всього опитано 2200 респондентів в усіх регіонах України, крім АР Крим та непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей. Помилка репрезентативності становить не більше 2,1%.