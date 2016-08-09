Пограбування квартири екс-міністра оборони: поліція розповіла подробиці (фото)

Як повідомили у відділі комунікації Національної поліції м. Києва, за заявою дружини власника помешкання розпочато кримінальне провадження, правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів.

"Вчора до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у квартирі на вул. Тургенівська вона виявила безлад і крадіжку особистих речей",- йдеться в повідомленні.

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Правоохоронцям, які приїхали за викликом, потерпіла розповіла, що мешкає з чоловіком за містом, а в квартиру вони періодично навідуються. Востаннє вони були тут близько трьох тижнів тому.

Слідчо-оперативна група обстежила місце скоєння злочину. У приміщенні бібліотеки, вікна якої виходять у двір будинку, було відчинене вікно, на якому виявили сліди злому.

"Квартира потерпілих розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку, сигналізація у помешканні та грати на вікнах відсутні. Потерпіла виявила відсутність ювелірних монет, ювелірних виробів, наручних годинників, хутряних виробів, а також грошей. Загальна сума збитку встановлюється",- зазначили в поліції.

Як повідомляли ЗМІ, Кузьмук заявляв, що зловмисники пограбували його квартиру на вул. Тургенівській, в якій він мешкає 20 років.

За його словами, "брали в основному дрібні речі і верхній одяг".