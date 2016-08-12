СБУ відмовилась повідомляти, чи стежила за Шереметом чи Притулою

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на відповідь СБУ на її запит.

"Відповідно до законів про оперативно-розшукову діяльність і про контррозвідувальну діяльність забороняється оприлюднювати чи надавати інформацію щодо проведення стосовно певної особи оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності (про прийняття рішення за результатами такої діяльності) або її непроведення", - сказано у відповіді.

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При цьому в СБУ порадили звернутися за коментарями до Національної поліції та Генеральної прокуратури.

"Українська правда" зазначає, що звернулася до СБУ із проханням надати інформацію, чи проводили спецслужби будь-коли стеження за Шереметом чи Притулою, а також чи давалась санкція будь-коли на прослуховування телефонів Шеремета та Притули.

Нагадаємо, Шеремет загинув вранці 20 липня в результаті вибуху в автомобілі Притули, на якому той їхав центром Києва.