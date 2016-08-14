Бійці батальйону ОУН провели акцію протесту у центрі столиці та знесли паркан у селищі під Києвом (фото)

23:37, 14 серпня 2016
Суспільство
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Бійці добровольчого батальйону ОУН провели акцію протесту у центрі Києва та знесли паркан у селі під столицею.

фото: УНІАН

Акція під назвою "Свободу Добровольцям!" розпочалася на Майдані Незалежності, після чого мітингувальники пройшли маршем до будівлі Адміністрації президента, передає Громадське.

фото: УНІАН

Учасники акції вимагали, зокрема, «припинити репресії проти добровольчого руху».

фото: УНІАН

Згодом учасники маршу вирішили їхати до селища Водогін під Києвом. У селищі учасники батальйону ОУН знесли паркан, який, за їх словами, встановлений незаконно.

фото: УНІАН

Сттолична поліція повідомляє, що до охорони громадського порядку у Києва було залучено додатково понад тисячу працівників поліції та військовослужбовців Нацгвардії України.

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