Бійці батальйону ОУН провели акцію протесту у центрі столиці та знесли паркан у селищі під Києвом (фото)
23:37, 14 серпня 2016Суспільство
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Бійці добровольчого батальйону ОУН провели акцію протесту у центрі Києва та знесли паркан у селі під столицею.
Бійці батальйону ОУН провели акцію протесту у центрі столиці / фото: УНІАН
Акція під назвою "Свободу Добровольцям!" розпочалася на Майдані Незалежності, після чого мітингувальники пройшли маршем до будівлі Адміністрації президента, передає Громадське.
Акція розпочалася на Майдані Незалежності / фото: УНІАН
Учасники акції вимагали, зокрема, «припинити репресії проти добровольчого руху».
Мітингувальники пройшли маршем до будівлі Адміністрації президента / фото: УНІАН
Згодом учасники маршу вирішили їхати до селища Водогін під Києвом. У селищі учасники батальйону ОУН знесли паркан, який, за їх словами, встановлений незаконно.
фото: УНІАН
Сттолична поліція повідомляє, що до охорони громадського порядку у Києва було залучено додатково понад тисячу працівників поліції та військовослужбовців Нацгвардії України.
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