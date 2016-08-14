Бійці батальйону ОУН провели акцію протесту у центрі столиці та знесли паркан у селищі під Києвом (фото)

Акція під назвою "Свободу Добровольцям!" розпочалася на Майдані Незалежності, після чого мітингувальники пройшли маршем до будівлі Адміністрації президента, передає Громадське.

Учасники акції вимагали, зокрема, «припинити репресії проти добровольчого руху».

Згодом учасники маршу вирішили їхати до селища Водогін під Києвом. У селищі учасники батальйону ОУН знесли паркан, який, за їх словами, встановлений незаконно.

Сттолична поліція повідомляє, що до охорони громадського порядку у Києва було залучено додатково понад тисячу працівників поліції та військовослужбовців Нацгвардії України.