Грузинська філія «ПриватБанку» відновила нормальний режим роботи

«ТаоПриватБанк», грузинська дочка українського «ПриватБанку», відновив нормальний режим роботи. Про це УНІАН повідомив генеральний заступник голови правління КБ «ПриватБанк» Юрій ПІКУШ.

За його словами, дочірній банк у Грузії минулого тижня відновив кредитні операції. «Платіжні операції, робота банкоматів (а у нас їх у Грузії понад 200) йшли в звичайному режимі навіть під час конфлікту на кордоні Грузії та Абхазії. Загалом можна сказати, що нормальний режим роботи «ТаоПриватБанку» відновлено, - сказав Ю.ПІКУШ. - Як не дивно, жоден з наших підрозділів і навіть жоден з банкоматів не постраждав, напевно, в основному це була психологічна війна».

За словами банкіра, російський дочірній банк «ПриватБанку» «Москомприватбанк» працював і продовжує працювати в нормальному режимі.