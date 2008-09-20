Тимошенко: дорожчого, аніж здоров‘я, немає

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала фармацевтів з професійним святом - Днем фармацевтичного працівника.

“Від щирого серця вітаю фармацевтів-науковців, виробничників та провізорів, працівників аптек з професійним святом. Ви виконуєте дуже важливу місію - бережете здоров‘я нації. Честь Вам і хвала за це”, - йдеться у вітанні прем’єра, розміщеному на Урядовому порталі.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, “фармація сьогодні - це потужна академічна наукова школа, це прекрасні виробничі потужності, велика мережа аптек – з такою базою можна творити дива”.

Проте, констатувала глава уряду, ситуацію на ринку ліків не можна назвати ідеальною. За її словами, в країні майже повністю зруйнована система контролю за якістю ліків, відсутній контроль за цінами, лікарські препарати стали недоступними для багатьох людей. “Тому одним з головних завдань уряду зараз я бачу наведення порядку в цій сфері. Інтелектуальні розробки наших геніальних фармацевтів мають стали доступними для людей – ліки мають лікувати”, - підкреслила прем’єр.

“Але зробити все це, навести лад у цій галузі можна лише разом з Вами. Від цього виграємо всі ми, тому що дорожчого, аніж здоров‘я немає”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, побажавши фармацевтам щасливої долі та впевненості у майбутньому.