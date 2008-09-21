Держрезерв готовий зустріти осінь і зиму

Більшість підприємств системи Державного комітету з державного матеріального резерву готові до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 рр.

Як повідомив УНІАН голова Держкомрезерву Михайло ПОЖИВАНОВ, це питання розглянули 20 вересня під час виїзного засідання колегії Держкомрезерву України в Бердянську.

М.ПОЖИВАНОВ також зазначив, що структурним підрозділам потрібно проконтролювати виправлення деяких вад, виявлених під час комісійних перевірок підприємств системи Держрезерву.

Під час засідання колегії керівники підприємств системи Держрезерву отримали наказ про ретельну протипожежну підготовку підприємств до осінньо-зимового періоду 2008-2009 рр.

Також розглянули питання про доукомплектування штатної чисельності підрозділів підприємств і неприпустимості їх необгрунтованого скорочення.