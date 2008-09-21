У Прилуках вирує Воздвиженський ярмарок

У Прилуках Чернігівської області відбувається І Міжнародний Воздвиженський ярмарок.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті свята, захід триває вже другий день і поярмаркувати вже встигли близько 50 тисяч жителів Прилук та гостей міста.

За словами організаторів, ярмарок цього року набув вищого статусу і став міжнародним. До Прилук прибули гості з Росії, Білорусі, Вірменії, Польщі, Канади, Литви, Швеції. "Нинішній ярмарок сприяє відродженню давніх українських традицій та слави нашого древнього козацького міста", - заявили в оргкомітеті.

У Прилуках на Чернігівщині свого часу відбувався один з найдавніших ярмарків в Україні. Про це свідчить запис, зроблений арабським мандрівником Павлом Халебським у своєму щоденнику ще у середині 17-го століття, а наприкінці 19 століття у Прилуках щороку відбувалися 5 ярмарків, що були відомими не лише в Україні, а й за її межами.

Незважаючи на дощ, у неділю в центрі міста представлено експозиції продукції підприємств, працюють концертні майданчики, де тривають виступи самодіяльних та професійних колективів; "містечко майстрів", де зібралися майстри народно-декоративного мистецтва; діє традиційна книгарня "Письменники за полицею". Також у містечку проходить інвестиційний форум.