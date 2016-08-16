У Міноборони вирішили комплектувати військкомати виключно офіцерами з досвідом в АТО

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління персоналу – заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Володимир Талалай, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони.

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«Відповідно до рішення Генерального штабу, комплектування посад військових комісарів здійснюється виключно військовослужбовцями - учасниками АТО. Що стосується інших офіцерських посад у військових комісаріатах, вони також комплектуються, як правило, учасниками АТО», - сказав Талалай.

Він також зауважив, що офіцери, які не мають бойового досвіду, але бажають проходити службу у військових комісаріатах, можуть призначатися на такі посади, але лише після проходження військової служби в бойових бригадах терміном не менше 6 місяців.

«Перед відправкою в район проведення АТО такі офіцери, як і всі інші військовослужбовці, мають пройти в обов’язковому порядку півторамісячну підготовку», - сказав Талалай.

Як повідомляв УНІАН, в цьому році осінній призов в армію почнеться в жовтні-листопаді, але, як і раніше, строковиків не притягатимуть до служби в зоні АТО.

В даний час укомплектованість генеральських посад становить 90%. Всього в українській армії передбачено 119 таких посад.