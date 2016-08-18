У Тернополі затримали чоловіка, котрий продавав дівчат у грецькі борделі

14:05, 18 серпня 2016
Суспільство
582 0

У Тернополі затримали чоловіка, котрий намагався продати у грецький бордель 25-річну жінку.

Поліцейські припускають, що чоловік займається таким бізнесом давно

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області, тернополянка знайшла оголошення про роботу закордоном на одному з сайтів. Автор повідомлення не приховував, що робота буде пов’язана з наданням сексуальних послуг у Греції. Натомість обіцяв розкішні умови проживання та великі заробітки – до 1500 євро. Дівчина майже погодилася на пропозицію торговця, але згодом передумала і звернулася у поліцію.

Підозрюваного затримали напередодні запланованої поїздки до Греції. Під час обшуку в його квартирі вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-карти та диски з відеопродукцією порнографічного змісту.

Поліцейські припускають, що чоловік займається таким бізнесом давно, оскільки  живе у розкішній квартирі та їздить на дорогому автомобілі. Було встановлено, що за роботу однієї бранки у борделі чоловік щомісяця отримував 300 євро. Зараз правоохоронці намагаються з’ясувати, скількох дівчат йому вдалося відправити у грецькі доми розпусти, а також встановити спільників тернополянина.

Вирішується питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини"). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter