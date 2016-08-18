У Тернополі затримали чоловіка, котрий продавав дівчат у грецькі борделі

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області, тернополянка знайшла оголошення про роботу закордоном на одному з сайтів. Автор повідомлення не приховував, що робота буде пов’язана з наданням сексуальних послуг у Греції. Натомість обіцяв розкішні умови проживання та великі заробітки – до 1500 євро. Дівчина майже погодилася на пропозицію торговця, але згодом передумала і звернулася у поліцію.

Підозрюваного затримали напередодні запланованої поїздки до Греції. Під час обшуку в його квартирі вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-карти та диски з відеопродукцією порнографічного змісту.

Поліцейські припускають, що чоловік займається таким бізнесом давно, оскільки живе у розкішній квартирі та їздить на дорогому автомобілі. Було встановлено, що за роботу однієї бранки у борделі чоловік щомісяця отримував 300 євро. Зараз правоохоронці намагаються з’ясувати, скількох дівчат йому вдалося відправити у грецькі доми розпусти, а також встановити спільників тернополянина.

Вирішується питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини"). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.