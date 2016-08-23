У Дніпрі будівлю міськради прикрасили 300 національними прапорами (фото)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради Дніпра, у вікнах будівлі міської ради встановили 300 українських прапорів.

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День Державного прапора відзначається щорічно 23 серпня.

День прапора України було встановлено на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України, згідно з указом другого президента України Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року.

У 2009 році третій президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.