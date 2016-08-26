У Харкові затримано працівницю ДСНС, яка вимагала хабар з переселенців за надання тимчасового житла

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Івана Тарасова, голова комісії із розселення переселенців була викрита слідчими прокуратури області, Управління СБУ та поліції сьогодні, 26 серпня.

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За його відомостями, жінка вимагала та отримала 4 тис. грн з сім’ї переселенців з Луганської області. Щоб змусити вимушених переселенців принести їй хабара, чиновниця вимагала документи з місця мешкання, розуміючи неможливість їх надання.

За винагороду голова комісії обіцяла «закрити очі» на відсутність документів та посприяти у заселенні родини у містечко переселенців.

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Голова сім’ї звернувся із заявою до прокуратури. Посадовець була затримана під час передачі грошей.

Досудове розслідування проводить прокуратура Харківської області за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Найближчим часом слідчі прокуратури оголосять підозру фігурантці провадження. Вирішуватиметься питання про обрання міри запобіжного заходу.