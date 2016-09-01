"Спроба зазирнути з XIX століття в XXI": українську освіту очікують кілька етапів змін

Про це йдеться в статті "Нового времени".

18 серпня Лілія Гриневич, український міністр освіти і науки, презентувала концепцію Нової школи. Анонсований нею стрибок з минулого в майбутнє Міністерство освіти і науки (МОН) розтягне на кілька етапів. Перший з них починається у вересні 2016-го з розвантаження і перенацілення програм 13 предметів початкової школи

Другий етап шкільних змін охопить 2016-2018 роки, за які планується оновити форму і зміст підручників і скласти їхню електронну базу.

А наступний етап, намічений на 2019-2022 роки, покликаний забезпечити якісне вивчення іноземних мов та створити в країні мережу опорних шкіл. Ці школи поглинуть маленькі сільські навчальні заклади з мінімальною кількістю учнів.

Вже з поточного навчального року навантаження на малюків буде знижено, ідеологія освіти змінена. З програми йде застаріла літературна класика і вводяться твори сучасників.

Зазначається, що серед найбільш суттєвих змін — пом'якшення вимог до школярів щодо механічного зазубрювання таблиці множення. Вже не потрібно буде здавати нормативи зі швидкісного читання. Оцінюватися буде не швидкість, а ясність, розуміння й аналіз того, що прочитали. На уроках малювання — більше малювання, менше заучування назв жанрів й напрямів.

Крім того, нарешті зняті вимоги щодо пояснення дітям "важливості рукописного письма". І в довершення вчитель буде вирішувати залежно від обставин, скільки виділити часу на кожну тему і дисципліну.

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Замість старих класиків української літератури в освітній процес входять сучасники — фантасти Марина і Сергій Дяченки, Мар'яна і Тарас Прохаськи, а також Ірен Роздобудько, яку вже встигли полюбити діти. Програму поповнять й сучасні зарубіжні письменники, серед яких норвежка Марія Парр і британець Джеремі Стронг. загалом — понад 100 імен. Причому вчитель може самостійно обирати авторів для своїх учнів.

Також до 2018 року повинні бути впроваджені різноманітні системи дистанційних курсів підвищення кваліфікації педагогів.

Щоправда, йдеться у статті, вчителі хочуть, щоб їм у першу чергу не підвищили кваліфікацію, а зарплату. Поки щомісячна платня молодого фахівця у цій галузі становить 1,8 тис. грн — удвічі менше, ніж у кондуктора тролейбуса.

"Так чи інакше, процес пішов, українська освіта робить спробу вистрибнути з XIX в XXI століття", - підсумували у НВ.

Повний текст статті "Дуже середня освіта" читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".