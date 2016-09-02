Шкіряк розкритикував "Інтер": розповів про "апогей нахабства" телеканалу та закликав видворити Шувалова
Радник глави МВС Зорян Шкіряк вважає, що проросійський телеканал "Інтер" має бути позбавлений ліцензії та націоналізований, на його базі повинно бути створене реальне суспільне телебачення.
Про це радник міністра внутрішніх справ повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Вимагаємо видворення агента ФСБ Шувалова з території України! Доказової бази деструктивної діяльності цих осіб більш ніж достатньо!" - закликав Шкіряк.
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Крім того, він висловив сподівання, що СБУ видворить Шувалова та інших співробітників "Інтера" з території України з подальшою забороною в'їзду на територію нашої держави.
"МВС України готове максимально сприяти й надавати СБУ всю необхідну допомогу у вирішенні питань, що стосуються боротьби з інформаційною агресією Кремля проти України", - йдеться у повідомленні.
Також, як розповів радник глави МВС, апогеєм нахабства "Інтера" стала вказівка одного з керівників телеканалу Ганни Безлюдної вирізати з програми на честь Дня Незалежності привітання Олександра Пономарьова "Слава Україні!".
Шкіряк нагадав, як майже два роки тому СБУ вже виносила постанову про видворення російського політтехнолога та ідеолога рашизму Ігоря Шувалова з України, опублікувавши копію постанови.
Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав СБУ вислати з країни ідеолога інформаційної політики, телеканалу "Інтер", громадянина Росії Ігоря Шувалова.