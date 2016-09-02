Шкіряк розкритикував "Інтер": розповів про "апогей нахабства" телеканалу та закликав видворити Шувалова

Про це радник міністра внутрішніх справ повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вимагаємо видворення агента ФСБ Шувалова з території України! Доказової бази деструктивної діяльності цих осіб більш ніж достатньо!" - закликав Шкіряк.

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Крім того, він висловив сподівання, що СБУ видворить Шувалова та інших співробітників "Інтера" з території України з подальшою забороною в'їзду на територію нашої держави.

"МВС України готове максимально сприяти й надавати СБУ всю необхідну допомогу у вирішенні питань, що стосуються боротьби з інформаційною агресією Кремля проти України", - йдеться у повідомленні.

Також, як розповів радник глави МВС, апогеєм нахабства "Інтера" стала вказівка одного з керівників телеканалу Ганни Безлюдної вирізати з програми на честь Дня Незалежності привітання Олександра Пономарьова "Слава Україні!".

Шкіряк нагадав, як майже два роки тому СБУ вже виносила постанову про видворення російського політтехнолога та ідеолога рашизму Ігоря Шувалова з України, опублікувавши копію постанови.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав СБУ вислати з країни ідеолога інформаційної політики, телеканалу "Інтер", громадянина Росії Ігоря Шувалова.