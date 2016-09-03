При Кабміні створять раду, яка координуватиме програму відновлення миру на Донбасі

Кабінет міністрів України найближчим часом планує прийняти рішення про створення ради, яка координуватиме виконання програми відновлення миру на Донбасі, концепцію якої презентували напередодні.

Читайте такожКонцепція відновлення миру на Донбасі стосується тільки підконтрольних Україні територій - глава МінАТО (відео)

Про це DT.UA повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

"На підході зараз ще два рішення уряду, які безпосередньо пов'язані із державною програмою як однією зі складових механізмів, що мають бути реалізовані. Це створення відповідної ради при уряді на чолі з віце-прем'єром, з участю всіх центральних органів влади і представників регіональних та місцевих органів самоврядування", - сказав він.

"Рада має скоординувати всі зусилля, шалені зусилля, бо шалені кошти виділяються, чесно кажучи. Згідно зі звітом спільної місії ЄС, ООН та Світового банку "Оцінка шляхів відновлення та розбудови миру в Україні", орієнтовний обсяг фінансових потреб на виконання Програми становить 1,52 млрд дол. За компонентами, про які я говорив, потреби визначено й розподілено таким чином: інфраструктура та соціальні послуги — 1 млрд 257,7 млн доларів США, відновлення економіки — 135,5 млн і третя компонента — соціальна стійкість, розбудова миру та громадська безпека — потребує — 126,8 млн дол. Це, підкреслюю, оцінка потреб, визначена спільно з донорами — ООН та Світовим банком", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 31 серпня Кабінет міністрів схвалив концепцію державної програми "Відновлення і розвиток миру в східних регіонах України", яка направлена на ліквідацію наслідків російської агресії в Донбасі.