ВР відхилила законопроект про незастосування довічного позбавлення волі до жінок

Як передає кореспондент УНІАН, депутати не підтримали законопроект в другому читанні та в цілому та не змогли направити його для підготовки на повторне друге читання. Після цього парламент кілька разів не підтримав і пропозицію про повернення до голосування за це питання. Таким чином, законопроект було відхилено.

Законопроектом у статті 64 Кримінального кодексу України пропонувалося встановити, що довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років, і до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок.

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У чинній редакції йдеться лише про жінок, які були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку.

Крім того, законопроектом із Кримінально-виконавчого кодексу України пропонувалося виключити низку положень, зокрема, і статтю 151-2 щодо особливостей виконання та відбування покарання жінками, засудженими до покарання у виді довічного позбавлення волі.

Під час розгляду питання один з його авторів, народний депутат від Опозиційного блоку Юрій Мірошниченко сказав, що необхідно скасувати довічне ув'язнення для жінок. З голосу він запропонував додати до Прикінцевих положень закону положення, де би йшлося про те, що жінки, засуджені до довічного позбавлення волі, які на момент набрання цим законом чинності фактично відбули в установі виконання покарань не менше, ніж 15 років позбавлення волі, можуть бути достроково звільнені від відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі. "Звичайно, це буде вирішувати суд", - додав депутат.