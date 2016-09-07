"Інтер" оприлюднив відео з камер спостереження в день пожежі

На каналі "Подробиць" в YouTube з'явилося відео, змонтоване із записів камер спостереження в будівлі "Інтера" в день пожежі 4 вересня.

Читайте такожАктивісти, які блокують "Інтер", стверджують, що підпал здійснили співробітники телеканалу

Згідно з відео, до будівлі каналу увійшли кілька людей у білих касках і респіраторах, вони розпилили порошок з вогнегасника. Після цього зображення на камерах застилає туман і якість зображення падає.

Момент підпалу студії на відео відсутній, зате видно, як спалахує пост охорони у вестибюлі.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Їй передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини. Біля головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській відбувалась акція з блокування телеканалу, учасники якої вимагали припинити його роботу. Пізніше активісти заявили, що припиняють на п'ять днів мітинг біля його офісу.

«Ми пішли на компроміс і зняли блокаду на п'ять днів. Умова була така, що за п'ять днів вони звільнять Шувалова і поставлять якусь патріотичну людину, не громадянина Росії, а патріота України. І друге - вони кардинально змінять контент каналу», - сказав координатор акції Олексій Сердюк. Водночас він не повідомив, з ким саме з представників телеканалу активісти ведуть переговори.