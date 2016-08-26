Каськів пояснив, навіщо їздив до Панами

Про це він заявив "Українській правді".

"Ми приїхали три тижні тому. Я аналізував інвестиційні проекти і можливості експорту продукції з України в низці країн регіону. Поєднував ділову і приватну поїздку з родиною. Планово мав повертатися в Європу в кінці серпня. З вересня у мене був запланований досить жорсткий графік, пов’язаний з бізнесом", – розповів він.

Каськів додав, що досі очолює австрійську інвесткомпанію Ozario Holdings GmbH.

"Почав розвивати цю компанію з лютого 2015 року. Маю намір реалізувати бізнес-ідеї, народжені під час роботи в Комітеті економічних реформ і Агентстві. Сфера діяльності компанії – інвестиційна і консалтингова. Початкові пріоритети – інвестиції в Україну", – сказав він.

Розповідаючи про обставини свого затримання, він заявив, що міграційна служба Панами під час перетину кордону для поїздки в Коста-Рику запросила його на співбесіду для з'ясування міграційного статусу. Він додав, що в Коста-Рику планував поїхати на два дні як турист.

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Також Каськів вважає, що його навмисне підстерігали у Панамі.

"Оскільки українські правоохоронці реалістично оцінювали свої шанси, то ніхто раніше і не звертався зі спробами екстрадиції мене з території Євросоюзу. Зараз, очевидно, розрахунок на зловживання двосторонніми відносинами з Панамою та відсутність практики у подібних політичних умовах", – бідкається він.

Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.

18 серпня на брифінгу в Києві генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.