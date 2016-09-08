Двох СБУшників із Севастополя заочно судитимуть за державну зраду

Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

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"Наприкінці березня 2014 року полковник та майор повинні були прибути з АР Крим до центрального управління Служби безпеки України для подальшого проходження служби. Однак військовослужбовці незаконно ухилилися від проходження військової служби, перейшли на бік ворога та вступили до так званої Служби безпеки "Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

Їх дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

Обвинувальні акти стосовно них направлені до Печерського районного суду міста Києва.