Екс-начальника УСБУ в Севастополі судитимуть за державну зраду на користь Росії

Як повідомляє прес-центр СБУ, наприкінці березня 2014 року начальник УСБУ в Севастополі полковник Зима, а також майор того ж управління незаконно ухилилися від проходження військової служби в Україні, перейшли на бік ворога та вступили до так званої "Служби безпеки Республіки Крим".

Крім того, як зазначили в СБУ, Зима активно сприяв силовим структурам Російської Федерації в анексії Криму.

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Дії зрадників кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

«СБУ нагадує всім кримським зрадникам – покарання неминуче, жоден не втече від правосуддя», - сказано в повідомленні.

Як повідомила раніше військова прокуратура Центрального регіону України, не зазначаючи ще, що мова йде саме про Зиму, обвинувальні акти стосовно обох зрадників направлено до Печерського районного суду Києва.