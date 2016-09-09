Екс-начальника УСБУ в Севастополі судитимуть за державну зраду на користь Росії
До суду направлено обвинувальні акти у справі за обвинуваченням у державній зраді колишнього начальника управління Служби безпеки України в Севастополі полковника Петра Зими та його підлеглого - майора служби безпеки.
Як повідомляє прес-центр СБУ, наприкінці березня 2014 року начальник УСБУ в Севастополі полковник Зима, а також майор того ж управління незаконно ухилилися від проходження військової служби в Україні, перейшли на бік ворога та вступили до так званої "Служби безпеки Республіки Крим".
Крім того, як зазначили в СБУ, Зима активно сприяв силовим структурам Російської Федерації в анексії Криму.
Читайте такожСтало відомо, коли почнуть судити командувача ЧФ Росії Вітка, що забезпечив окупацію Криму
Дії зрадників кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.
«СБУ нагадує всім кримським зрадникам – покарання неминуче, жоден не втече від правосуддя», - сказано в повідомленні.
Як повідомила раніше військова прокуратура Центрального регіону України, не зазначаючи ще, що мова йде саме про Зиму, обвинувальні акти стосовно обох зрадників направлено до Печерського районного суду Києва.