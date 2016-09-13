На Одещині спалах кишкової інфекції: постраждали більше десяти школярів

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби у вівторок, 13 вересня.

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"Одну дитину з попереднім діагнозом «Харчова токсикоінфекція» 09.09.2016 було госпіталізовано до інфекційного відділення Болградської центральної районної лікарні. Водночас 09.09.2016 о 18:00 дитина самовільно покинула лікарню. Решта 12 дітей із легким перебігом захворювання отримують лікування в амбулаторних умовах. Станом на 12.09.16 нових випадків захворювання не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за попередніми результатами проведеного розслідування групового захворювання встановлено, що виникненню спалаху сприяло недотримання гігієнічних вимог при виготовленні та зберіганні харчових продуктів у буфеті школи, наявність в асортименті продуктів, заборонених для харчування дітей тощо.

За даними прес-служби, з метою встановлення причини виникнення спалаху для лабораторного дослідження відібрано 10 проб харчових продуктів, 2 проби питної води, 80 змивів, обстежено на носійство збудників кишкових інфекцій 27 осіб.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

Голові Болградської районної державної адміністрації та відділу освіти Болградської РДА направлено листа для прийняття відповідних заходів реагування.